Вторник, 6 Октября 2020 13:18

АрмИнфо. В Лорийской области Армении зафиксирован очередной инцидент падения с обрыва автотранспортного средства на железнодорожные пути, эксплуатируемые компанией <Южно-Кавказская железная дорога>.

Согласно сообщению пресс-службы компании, 5 октября в районе 06:30 часов на автотрассе М6 находящийся за рулем легкового автомобиля житель села Лернаван при плохих погодных условиях не справился с управлением, автомобиль выехал с проезжей части и свалился с обрыва на железнодорожные пути на перегоне Памбак-Шагали. Водитель и пассажир серьезно не пострадали.

За текущий год это второй аналогичный инцидент на том же участке дороги, и четвертый - в Лорийской области.

ЮКЖД призывает водителей автотранспортных средств строго соблюдать правила дорожного движения, в частности, при пересечениях железнодорожных путей.

ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога" является 100% дочерней компанией ОАО "Российские железные дороги" и осуществляет концессионное управление армянскими железными дорогами. Железнодорожная инфраструктура Армении была передана в концессионное управление ЗАО "ЮКЖД" согласно подписанному 13 февраля 2008 г. Концессионному договору. Срок концессионного управления составляет 30 лет с правом пролонгации еще на 10 лет.