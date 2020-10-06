Вторник, 6 Октября 2020 13:16

АрмИнфо. Только Россия имеет право вмешаться в ситуацию в Нагорном Карабахе, заявил основатель девелоперской группы компаний "Ташир" и президент ассоциации Армянских предпринимателей России Самвел Карапетян.

"В эти напряженные дни, когда весь мир призывает стороны сесть за стол переговоров, серьезную озабоченность вызывает позиция Турции, намеренно разжигающей конфликт в Нагорном Карабахе, создавая угрозу существования армянского народа на его исторических землях. В этой связи уверен, что если какая-то страна и имеет право и способна вмешаться в ситуацию, то это может быть лишь союзническая Россия", - сказал Карапетян, передает РИА Новости.

По его словам, заинтересованные в прекращении огня должны как можно скорее осознать необходимость привлечения России: "На сегодняшний день Россия как и прежде является единственным гарантом спокойствия в регионе. Я убежден, что в условиях нынешней ситуации именно президент Путин способен сделать то многое в отношении карабахского конфликта, что сможет стать определяющим в будущем Нагорного Карабаха. Можно сколь угодно долго сохранять иллюзии относительно того, что вмешательство каких-либо иных сил способно помочь в решении конфликта в Карабахе, однако очевидно, что лишь российские миротворческие усилия в состоянии прекратить войну. Чем быстрее это поймут те, кто заинтересован в разрешении конфликта, тем скорее удастся избежать новых потерь и перейти к формату мирных переговоров".

"Хочу особенно подчеркнуть, что Россию и Армению отличает союзнический характер отношений, основанный на многовековой дружбе двух наших народов. Верю, что эти тесные отношения, прошедшие проверку временем, будут и впредь носить союзнический и стратегический характер", - добавил президент ГК "Ташир".

Самвел Карапетян также заявил, что конфликт в Нагорном Карабахе - "опасный геополитический пожар", который может охватить весь регион. "Последние дни наполнены болью и тревогой для всего армянского народа, который снова, как и в 1915 году, оказывается под угрозой и вынужден бороться за свое выживание. Арцах с большим мужеством отстаивает свои позиции ценой жизни собственных сыновей-героев. С каждым днем все меньше остается сомнений в том, что происходящее в эти дни в Карабахе - это не отдельный локальный конфликт. На наших глазах разгорается опасный геополитический пожар, искры которого могут разлететься гораздо дальше в регионе и привести к еще более масштабным последствиям", - отметил он.

Война может обернуться глобальной катастрофой, продолжил свою мысль бизнесмен: "Десятые сутки подряд в Нагорном Карабахе происходят драматические события. Была развязана полномасштабная война с большим количеством погибших, в том числе среди мирного населения. Если ситуацию не остановить в самое ближайшее время, то скоро она может обернуться крупной глобальной катастрофой. Все очевиднее в данном контексте становится тот факт, что конфликт не погасить военным путем: решения лежат в мирной плоскости". Отметим, что накануне с призывом вмешать в ситуацию в зоне карабахского конфликта к президенту РФ обратился российский предприниматель армянского происхождения, меценат Рубен Варданян.