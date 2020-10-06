Вторник, 6 Октября 2020 13:15

АрмИнфо. Международное рейтинговое агентство Fitch нарушило паритет, продлив календарные сроки пересмотра рейтинга только Армении, чтобы учесть военные действия в зоне нагорно-карабахского конфликта (начатые с 07:30 27 сентября – Ред.), при этом проигнорировав необходимость пересмотра также рейтингов Азербайджана, а так же Турции, непосредственно вовлеченных в вооруженный конфликт.

Как заявил АрмИнфо руководитель армянского рейтингового агентства AmRating Эммануил Мкртчян, подобный предвзятый подход Fitch - члена американской (международной) рейтинговой тройки - ставит под сомнение объективность его рейтинговых действий.

Аналитики AmRating отмечают, что согласно Fitch, в соответствии с графиком, агентство должно было опубликовать очередной обзор по рейтингам Армении 2 октября, однако было вынуждено отложить публикацию до 5 октября, в связи с необходимостью учесть в рейтингах страны ситуацию вокруг Нагорного Карабаха, а именно крупномасштабные военные действия вдоль линии соприкосновения в зоне нагорно-карабахского конфликта. С учетом этого фактора Fitch понизило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Армении в иностранной и национальной валюте до "B+" с прогнозом "Стабильный", с прежнего "BB-" с прогнозом "Негативный". Краткосрочные РДЭ Армении сохранены на уровне "B", а потолок странового рейтинга понижен до "BB-" с "BB".

Между тем, рейтинги Азербайджана и Турции, вовлеченных в военные действия в зоне нагорно-карабахского конфликта, Fitch не пересмотрел, оставив ранее опубликованные соответственно июльские и августовские. Так, РДЭ Азербайджана Fitch подтвердило еще 17 июля на уровне "BB+" с прогнозом “Негативный”, а РДЭ Турции Fitch подтвердило 21 августа на уровне " BB -" с ухудшением прогноза со “Стабильного” на “Негативный”.

Отметим, что в этом же октябрьском сообщении Fitch дает свежий прогноз по ВВП Армении на 2020 год, ожидая спада на 6,2% - показатель аналогичный сентябрьскому прогнозу Центробанк РА, что в случае с Fitch выглядит нетрадиционно, не как самостоятельная оценка, а как копирование ожиданий армянского регулятора. Это, по мнению армянских аналитиков, также может свидетельствовать о поспешности американской компании в прогнозе состояния армянской экономики.

Между тем, аналитики напоминают, что более ранние прогнозы Всемирного Банка (июньский) и Международного Валютного Фонда (апрельский) предрекают по ВВП Армении спад в 2020 году соответственно на 2,8% и 1,5%. По экономике Турции ВБ и МВФ в своих июньских прогнозах на 2020 год прогнозировали спад на 3,8% и 5% соответственно, а по экономике Азербайджана ВБ и МВФ ожидают спада на 2,6% и 2,2% соответственно. Эти прогнозы ВБ и МВФ приводили задолго до начала военных действий Азербайджана, при поддержке Турции, против Республики Арцах. Нетрудно предположить, что учет этих событий в новых прогнозах Всемирного Банка и Международного Валютного Фонда еще более усугубят негативные ожидания по экономике Азербайджана и, возможно, Турции на 2020 год, вследствие чего и перспективы на 2021 год могут быть пересмотрены в сторону долгосрочной рецессии.