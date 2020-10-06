Вторник, 6 Октября 2020 12:54

АрмИнфо. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал РИА Новости слова сирийского лидера Башара Асада об использовании в Карабахе террористов из Сирии, заявив, что в Кремле внимательно знакомятся со всеми заявлениями глав государств.

Асад в интервью РИА Новости заявил, что боевики из Сирии перебрасываются в Карабах, и Турция использует террористов из Сирии и других стран в Нагорном Карабахе. Он также заявил, что лидер Турции Эрдоган был главным инициатором нового витка конфликта в Карабахе.

"Мы внимательно знакомимся со всеми заявлениями глав государств", - сказал Песков, отвечая на вопрос, ознакомились ли в Кремле с заявлениями Асада.