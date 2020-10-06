Вторник, 6 Октября 2020 12:51

АрмИнфо. Защита мирных жителей, вовлеченных в эскалацию в зоне карабахского конфликта должна стать приоритетом. Об этом заявила международная организация Amnesty International в связи с подтверждением использования запрещенных кассетных бомб в регионе.

"Власти Нагорного Карабаха опубликовали кадры, свидетельствующие о применении кассетных боеприпасов в городе Степанакерт. Они также сообщили о жертвах среди гражданского населения в результате дальнейшего обстрела Степанакерта и города Шуши", - отмечается в азявлении.

Эксперты Amnesty International по кризисному реагированию смогли отследить местоположение отснятого материала в жилых районах Степанакерта и идентифицировали кассетные боеприпасы M095 DPICM израильского производства, которые, по всей видимости, были выпущены азербайджанскими силами.

"Использование кассетных бомб при любых обстоятельствах запрещено международным гуманитарным правом, поэтому их использование для нападения на гражданские районы особенно опасно и приведет только к новым смертельным случаям и ранениям", - сказал исполняющий обязанности главы Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии Денис Кривошеев.

"Кассетные бомбы по своей сути являются оружием неизбирательного действия, и их использование в жилых районах абсолютно ужасно и неприемлемо. По мере того как боевые действия продолжают обостряться, гражданское население необходимо защищать, а не подвергать преднамеренным нападениям или подвергать безрассудной опасности", - резюмировал он.

Amnesty International призвала все стороны конфликта полностью соблюдать нормы международного гуманитарного права и защищать мирных жителей от последствий военных действий.