Вторник, 6 Октября 2020 12:50

АрмИнфо."Мы имеем право решать наше будущее", - заявил 6 октября на брифинге в Степанакерте председатель Национального Собрания Арцаха Артур Товмасян.

По его словам, судьбу Карабаха имеют право решать только карабахцы, которых поддерживают народ Армении и Диаспоры. Спикер заметил, что единство армянства всего мира привело к появлению одной единой политической силы в лице 10 миллионов армян всего мира. Он указал на важность поддержания этого единства для достижения окончательной победы.

Спикер подчеркнул, что если противник проявит готовность к перемирию, Арцах готов рассмотреть этот вариант, однако переговоры возможны лишь с участием Нагорного Карабаха. Он напомнил о требовании высшего политического руководства Азербайджана о необходимости вовлечения в переговорный процесс и Турции, что является прямым свидетельством отсутствия у президента этой страны Ильхама Алиева какой-либо власти. Все вопросы в конфликте решаются при прямом участии Анкары, которая провоцирует конфликт, стремясь закрепиться в регионе.

Отвечая на вопрос о том, не связана ли относительно стабильная ситуация ночью с многочисленными призывами прекратить огонь, Товмасян призвал быть бдительными. Тем не менее, он отметил, что к проведению серьезных боевых действий не способствуют и погодные условия.

Кроме того, по его словам, Россия уже пытается усадить за стол переговоров глав МИД Армении и Азербайджана, возможно, что и министров обороны. "Но надо помнить, что перед грозой обычно бывает затишье", - заявил Артур Товмасян.