Вторник, 6 Октября 2020 12:47

АрмИнфо.Мэрия Еревана выделела 100 млн драмов для восстановления Степанакерта от разрушений, причиняемых гражданским инфраструктурам азербайджанскими ВС.

Вопрос был обсужден на состоявшемся Совете старейшин. «В результате нападения азербайджанской армии на Степанакерт, столицу Республики Арцах, для проведения капитальных работ по ремонту поврежденной гражданской инфраструктуры и объектов из резервного фонда административной части бюджета мэрии будет выделено 100.000.000 драмов»,- заявил мэр столицы Айк Марутян.

Совет старейшин обсудил так же вопрос дальнейшей модернизации транспортной инфраструктуры Еревана. В частности, мэр сообщил, что по итогам тендера по закупке 100 пассажирских автобусов победила компания «Мульти Моторс». Было принято решение для обеспечения дальнейшего выполнения предусмотренных договорных обязательств в рамках программы «Модернизация транспортной системы» из столичного бюджета на 2020 год выделить 1,825,000.000 драмов.