Вторник, 6 Октября 2020 12:30

АрмИнфо.Дальнейшая эскалация конфликта в Арцахе будет иметь для России далеко идущие последствия на Кавказе и в Средней Азии. Подобное мнение выразил АрмИнфо арцахский эксперт в области безопасности Рачья Арзуманян.

<Сейчас Арцах и Армения находятся в состоянии войны, и нам просто некогда думать о последствиях активизации Турции в нашем регионе для других стран, имеющих на Южном Кавказе и не только свои интересы. Однако, мы можем и влияем на эти процессы войной и нашей победой. Не являясь геополитическими игроками, Армения и Арцах могут оперировать только военным инструментарием, который сейчас разрушает геополитические планы. Решая вопрос жизни и смерти, параллельно мы решаем задачи регионального, геополитического уровня>, - подчеркнул он.

Согласно оценкам эксперта, порожденная Турцией проблема, носит военный характер лишь для Арцаха с Арменией и для Азербайджана. Для той же России она носит глобальный характер, поскольку война с террором неминуемо заинтересует центры силы, которые активно задействуют данный инструментарий в своих целях. Согласно Арзуманяну, всего за неделю локальная война в Арцахе уже трансформировалась до более глобального конфликта с вовлечением большого участия сторон, преследующих свои интересы.

В этом свете, эксперт прогнозирует постепенное движение данной ситуации к перенапряжению сил и ресурсов внутри самой России. В этом свете, Арзуманян напомнил о геополитической катастрофе конца 80-х начала 90-х годов, когда советский народ на фоне обострения межнациональных конфликтов в советских республиках разрушил свое государство собственными руками. На этом фоне Москве, на взгляд, Арзуманяна, уже давно пора делать соответствующие выводы и имплементировать их в собственную внешнюю политику.

<А теперь давайте вспомним постсоветский период. Вспомним, как от России стали отрывать уже независимые государства СНГ. Первой в списке оторванных от России и от любого российского влияния стран стала Грузия. За ней после известных событий последовала Украина. Буквально на днях от России практически оторвали Беларусь. То, чем завершится кризис власти в этой стране, думаю, уже ни у кого не вызывает сомнений. Сейчас в Арцахе мы наблюдаем за тем как от России отрывают Армению и остальной Кавказ. А очень скоро за этой чередой последует Казахстан>, - подытожил Арзуманян.