Вторник, 6 Октября 2020 12:17

АрмИнфо.Спикер парламента Армении Арарат Мирзоян возвращаясь из столицы Арцаха Степанакерта, выразил восхищение армянскими солдатами. Об этом Мирзоян написал на своей странице в соцсети Facebook.

Спикер, в частности, подчеркнул: <Наши 18-20 летние солдаты творят чудеса. И невероятно стойкие, наша армия одна из самых сильных в мире.

Международная симпатия тоже очевидна. Я уверен, что наши друзья, и прежде всего Россия, сыграет свою роль в установлении безопасности в регионе. В том числе в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ>.