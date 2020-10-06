Вторник, 6 Октября 2020 12:16

АрмИнфо.По данным на 11:00 6 октября, в Армении выявлено 406 новых случаев заражения коронавирусом, пять заболевших скончались. Об этом сообщил Единый информационный центр.

В общей сложности, в республике было подтверждено 53.083 случаев коронавируса, выздоровели 44.932 человека, скончались 990, плюс шесть за минувшие сутки. Было зафиксировано также 302 случая смерти, когда у пациентов была подтверждена коронавирусная инфекция, однако смерть наступила из-за других заболеваний. На данный момент фактическое лечение получают 6.859 пациент.