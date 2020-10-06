Вторник, 6 Октября 2020 12:16

АрмИнфо. Всеобщий Армянский Благотворительный Союз (AGBU) совместно с Всеармянским фондом <Айастан> объявили о запуске инициативы #ПомощьАрцаху, в рамках которой все пожертвования будут удвоены. Как говорится в официальном сообщении Фонда программа будет действовать до 15 ноября с.г.

Согласно источнику, удвоенные суммы будут использованы исключительно в целях гуманитарной помощи для Арцаха и Армении и для приобретения медицинского оборудования скорой помощи, потребность в которой возникла с 27 сентября 2020 года вследствие развязывания противником широкомасштабной войны.

Для стимулирования данной инициативы Благотворительный Союз пожертвовал $1 млн. Всеармянскому фонду <Айастан>, взяв на себя обязательство удвоить общую сумму пожертвований (до $5 млн.), собранную в период с этого момента до окончания действия программы.

С целью оказать скорейшую помощь Арцаху пожертвования можно осуществить в онлайн режиме, перейдя по следующей ссылке:www.agbu.org/aid4artsakh, и для переводов - giving@agbu.org, а также в местных офисах Фонда AGBU.

В случае возникновения вопросов можно обратиться по следующей ссылке: www.agbu.org/aid4artsakh.