Вторник, 6 Октября 2020 12:07

АрмИнфо. Сын всемирно известного шансонье Шарля Азнавура, соучредитель и председатель Совета попечителей Фонда "Азнавур" Николя Азнавур направил письмо президенту Франции Эмманюэлю Макрону, в котором призвал признать независимость Арцаха.

Согласно сообщению, поступившему в АрмИнфо, в письме Азнавур, в частности пишет:

"Господин президент,

Дорогой друг и соратник армянского народа, Последние несколько дней были полны боли и беспокойства для всего армянского народа. Армянскому народу снова угрожает опасность, как в 1915 году, и вновь он вынужден бороться за свое выживание. Население мужественно отстаивает свои позиции, но жертвы многочисленны.

Я обращаюсь к вам еще раз, потому что вы человек и лидер, который не боится говорить правду и ставит во главу человеческие ценности. Вы доказывали нам это на протяжении всего срока вашего мандата. В своих выступлениях вы напомнили армянам и миру, что Армения не одинока перед лицом своих мучителей. Вы мужественно осудили лицемерие и цинизм Турции и ее соучастие в преступлениях Баку. Использование сирийских джихадистов в этом конфликте еще раз показывает извращенность этих правительств и представляет собой террористическую угрозу, которую Турция сеет у границ Европы и России. Баку атакует мирных жителей и журналистов, используя запрещенные кассетные боеприпасы, нарушая все нормы международного права.

Ваша поддержка и поддержка французского народа очень важны для нас. Я прошу вас действовать, чтобы спасти наш народ, признать Республику Арцах суверенной страной, пользующейся тем же международным правом, что и остальные, ввести экономические санкции в отношении Азербайджана и Турции за их преступления и оказать давление на ООН для восстановления мира в регионе. Я верю в вас, я всем сердцем надеюсь, что наши гуманистические и демократические ценности восторжествуют перед лицом этих непристойных диктатур, которые движимы только жадностью и жаждой власти. Армения - оплот цивилизации, который необходимо защищать".