Вторник, 6 Октября 2020 12:01

АрмИнфо. Армения поддерживает заявление министров иностранных дел стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Об этом говорится в заявлении МИД Армении, поступившем в АрмИнфо.

"Армения поддерживает заявление министров иностранных дел стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, в котором безоговорочно осуждается беспрецедентное нападение на большое число гражданского населения и объектов инфраструктуры в зоне нагорно- карабахского конфликта, в качестве неприемлемой угрозу региональной стабильности.

Армения подтверждает необходимость немедленного прекращения огня, о чем МИД РА уже заявлял 2 октября 2020 года?

Мы еще раз подчеркиваем, что альтернативы мирному урегулированию конфликта и мирному процессу нет, и любые попытки довести его до военного решения будут решительно пресечены", - подчеркнули в армянском внешнеполитическом ведомстве.

Отметим, что накануне Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, министр по делам Европы и иностранных дел Франции Жан?Ив Ле Дриан и Государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Майкл Р. Помпео, представляющие страны - сопредседатели Минской группы ОБСЕ, выступили с заявлением, в котором самым решительным образом осудили беспрецедентную и опасную эскалацию насилия в зоне нагорно-карабахского конфликта и за ее пределами.

Министры безоговорочно подчеркнули, что недавние нападения, целью которых предположительно являлись гражданские объекты - как вдоль линии соприкосновения, так и на территориях Азербайджана и Армении за пределами зоны нагорно-карабахского конфликта, - а также несоразмерность таких нападений представляют собой неприемлемую угрозу для стабильности в регионе.

Ссылаясь на заявление лидеров трех стран - сопредседателей Минской

группы ОБСЕ от 1 октября с.г., министры вновь призывали стороны

конфликта к немедленному и безоговорочному установлению режима

прекращения огня.

"Страны-сопредседатели твердо настроены в полной мере осуществлять мандат, возложенный на них ОБСЕ и международным сообществом, при поддержке стран - членов Минской группы. В соответствии с этим мандатом они продолжат последовательно наращивать взаимодействие со сторонами, призывая их без промедления взять на себя обязательства по возобновлению процесса урегулирования на основе существующих базовых принципов и соответствующих международных документов, которые хорошо известны обеим сторонам", - отмечалось в заявлении.