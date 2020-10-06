Вторник, 6 Октября 2020 11:59

АрмИнфо. Президент Сирии Башар Асад в интервью РИА Новости заявил, что боевики из САР перебрасываются в Нагорный Карабах, и Дамаск может это подтвердить.

"Мы определенно можем это подтвердить, но не потому что у нас есть доказательства. Иногда доказательств нет, но есть указания на это",

- сказал Башар Асад, отвечая на вопрос, может ли он подтвердить, что террористы из воевавших в САР группировок перебрасывают в зону армяно-азербайджанского конфликта.

По словам главы сирийского государства, президент Турции Эрдоган является главным инициатором нового витка конфликта в Нагорном Карабахе. "Он поддерживает террористов в Ливии, он был главным подстрекателем и инициатором начавшегося недавно конфликта в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией", - сказал Башар Асад.

Президент Франции Эммануль Макрон ранее заявлял, что 300 сирийских боевиков переброшены через турецкий город Газиантеп в Баку. По его

словам, эти люди идентифицированы, принадлежат к группировке, действующей в районе Алеппо.

Как сообщили ранее РИА Новости источники в сирийской оппозиции, знакомые с ситуацией, в Нагорном Карабахе убиты 93 наемника из Сирии, тела 53 из них накануне были доставлены в САР. Другой источник в сирийской оппозиции ранее заявлял РИА Новости, что по состоянию на 1 октября в Карабахе находились 322 "хорошо оснащенных" сирийских наемника.