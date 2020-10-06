Вторник, 6 Октября 2020 10:53

АрмИнфо.Лидер партии "Просвещенная Армения" предложил провести встречу с премьер-министром РА Николом Пашиняном в любое удобное для него время. С этим предложением депутат обратился на пленарном заседании Национального Собрания РА 6 октября.

По его словам, помимо боевых действий имеется еще и внешний фронт. В этом плане было бы интересно содержание переговоров и разговоров с президентом России Владимиром Путиным, президентом Франции Эммануэлем Макроном, должностными лицами США, в частности, с советником президента США по национальной безопасности Робертом ОБрайном . Депутат считает, что НС РА не может быть не информированным тем, что происходит на внешнем фронте. "Мы отрезаны от этой информации, и не знает содержания переговоров", - констатировал Марукян, призвав организовать встречу с премьер-министром РА, включив в группу по одному или несколько депутатов от каждой фракции. "Пусть это будет в три часа ночи, мы согласны", - отметил Эдмон Марукян.

В свою очередь, председатель Национального Собрания РА Арарат Мирзоян не видит в этом проблемы. По его словам, можно организовать такую встречу с участием председателей и заместителей парламентских фракций или членов Совета НС. "Я поговорю с премьер-министром, но встреча будет зависеть от его графика", - подчеркнул спикер армянского парламента.