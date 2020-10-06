Вторник, 6 Октября 2020 10:43

АрмИнфо. Компания "Южно-Кавказская железная дорога" сообщает, что продолжает перевозку грузов из грузинских портов Поти и Батуми в Армению в штатном режиме, как в импортном, так и в экспортном сообщениях.

Как сообщает пресс-служба ЮКЖД, Вопреки распространенной 6 октября в СМИ информации о имеющихся проблемах с транспортировкой грузов между Арменией и черноморскими портами Грузии, ЮКЖД заявляет, что импортирует и экспортирует грузы в партнерстве с компанией <Грузинская железная дорога> согласно утвержденному графику и заявкам на транспортировку.

ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога" является 100% дочерней компанией ОАО "Российские железные дороги" и осуществляет концессионное управление армянскими железными дорогами. Железнодорожная инфраструктура Армении была передана в концессионное управление ЗАО "ЮКЖД" согласно подписанному 13 февраля 2008 г. Концессионному договору. Срок концессионного управления составляет 30 лет с правом пролонгации еще на 10 лет.