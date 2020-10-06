Вторник, 6 Октября 2020 10:36

АрмИнфо. После призыва международного сообщества, в частности стран сопредседателей Минской группы ОБСЕ к сторонам карабахско-азербайджанского конфликта о незамедлительном прекращении боевых действий и соблюдения режима прекращения огня, ситуация на передовой была сравнительно стабильно-напряженной. Об этом говорится в сообщении АО Арцаха.

При этом в АО подчеркнули, что полностью контролируют оперативно-тактическую обстановку и готовы к любому развитию ситуации.