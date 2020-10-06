Вторник, 6 Октября 2020 10:29

АрмИнфо. "Вы все знакомы с ситуацией, добавить здесь нечего. Хочу, чтобы все осознали, чтобы и в этих условиях Национальное Собрание Армении должно работать, внося определенные коррективы в повестку парламента", - заявил 6 октября с трибуны НС спикер парламента Арарат Мирзоян.

Он подчеркнул, что в повестку заседания, с учетом сложившейся ситуации, включены всего три вопроса.

Спикер также сообщил, что места депутатов НС Арсена Джулфалакяна и Армена Памбухчяна от фракции "Мой шаг" в Национальном Собрании займут Нарек Каграманян и Гор Еранян.

Сегодня же оба депутата принесли клятву.