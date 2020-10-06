Вторник, 6 Октября 2020 10:29

АрмИнфо. Председатель Армянского национального комитета Америки (ANCA) Раффи Амбарян направил письмо послу Израиля в США Рону Дермеру, в котором призвал "Израиль немедленно прекратил продажу или передачу смертоносных материалов или материалов двойного назначения и технологии Азербайджану".

Как сообщает пресс-служба ANCA, Амбарян также сообщил, что после внезапного нападения Азербайджана на Арцах (Нагорный Карабах) и Армению 27 сентября, произведенные Израилем военные беспилотники и ракеты LORA неизбирательно использовались против гражданского населения.

"Поставки этого и другого смертоносного оружия должны быть немедленно прекращены из соображений элементарной морали и как израильского, так и международного гуманитарного права", - подчеркнул Амбарян.

При этом он выразил надежду, что их опасения будут в срочном порядке передадите правительству Израиля, и посол сделает все возможное, чтобы немедленно прекратить все продажи и поставки оружия Азербайджану, и гарантировано, что Израиль никогда не будет замешан во втором Геноциде армян.

Отметим, что результате удара ВС Азербайджана по гражданским и мирным населениям уже погибло 19 человек, в том числе женщины и дети, несколько десятков пострадали. Есть серьезные разрушения строений и гражданских инфраструктур, в том числе школ и детских садов.