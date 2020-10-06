Вторник, 6 Октября 2020 10:12

АрмИнфо. Министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань заявил о прекращении поставок канадских вооружений в Турцию, поскольку они могут быть использованы в нагорнокарабахском конфликте. Об этом политик заявил в своем Twitter.

"В течение последних нескольких дней звучали обвинения в том, что канадские технологии используются в военном конфликте в Нагорном Карабахе", - написал Шампань. По его словам, он приостановил действие лицензий, которые позволяли экспортировать оружие в Турцию, чтобы подробнее разобраться в ситуации.

Глава канадского внешнеполитического ведомства отметил, что у нагорнокарабахского конфликта может быть только мирное решение, он также призвал стороны прекратить насилие и защитить гражданское население.