Вторник, 6 Октября 2020 10:11

АрмИнфо. Иран вновь призывает к немедленному прекращению огня в Нагорном Карабахе. Об этом на своей странице в Twitter написал официальный представитель МИД Ирана Саид

Хатибзаде, передает агентство ИРНА.

"Мы внимательно следим за нагорнокарабахским конфликтом и находимся в контакте со всеми сторонами", - написал он. По его словам, стороны в конфликте должны соблюдать законы войны и воздерживаться от нападений на мирных жителей.