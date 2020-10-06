Вторник, 6 Октября 2020 10:11

АрмИнфо.Лидеры Евросоюза и Украины проведут 6 октября очный саммит в Брюсселе, в ходе которого обсудят двусторонние отношения, реформы в стране, а также конфликт в Донбассе и реализацию минских соглашений по его урегулированию.

Кроме того, в повестку встречи войдут кризис в Белоруссии и конфликт в Нагорном Карабахе, сообщил накануне журналистам в Брюсселе высокопоставленный представитель ЕС, сообщает ТАСС.

Как сообщил журналистам представитель ЕС, лидеры ЕС и Украины обсудят вопросы международной повестки, в частности, кризис в Белоруссии и конфликт в Нагорном Карабахе. "Ситуация в Белоруссии будет обсуждаться с президентом Украины Владимиром Зеленским, как и другие актуальные темы региона", - сказал он.

Представитель ЕС также отметил, что в повестку предстоящего саммита войдет и конфликт в Нагорном Карабахе. "Будет обсуждаться программа

"Восточное партнерство" и в этом контексте, конечно, конфликт в Нагорном Карабахе, который вызывает чрезвычайное беспокойство ЕС", - добавил он.-