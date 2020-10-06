Вторник, 6 Октября 2020 10:10

АрмИнфо.Ночь и утро в столице Нагорного Карабаха - Степанакерте прошли спокойно. Запись об этом на своей странице в Facebook оставил лидер партии "Светлая Армения" и одноименной фракции армянского парламента Эдмон Марукян.

Согласно его записи, нет ни сигналов тревоги, ни взрывов