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 Вторник, 6 Октября 2020 10:10
Александр Аванесов

Араик Арутюнян: АО Арцаха успешно противостоит всем посягательствам противника

Араик Арутюнян: АО Арцаха успешно противостоит всем посягательствам противника

АрмИнфо.Армия обороны Арцаха блестяще выполнила свою боевую задачу и в настоящий момент успешно противостоит всем посягательствам противника как в воздухе, так и на земле, нанося значительные потери военной техники и живой силы.  Об этом на своей странице в Facebook написал президент республики Араик Арутюнян.

По его словам, это стало причиной того, что азербайджанская террористическая армия выпустила более сотни ракет  "Смерч" в направлении Степанакерта, но, к счастью, обошлось без серьезных потерь.

"Мне сегодня сообщили, что пожертвования армян диаспоры за эти несколько дней уже составили 50 миллионов евро. Спасибо всем за вашу поддержку. Я призываю вас продолжать сбор денег, потому что после войны и, что самое главное, надвигающейся победы, мы должны быстро восстановить руины, продолжить процветание Арцаха - воплощение гордости всех армян.  И это должно быть коллективным ответом всех нас миру", - написал Араик Арутюнян.

Он добавил, что национальное единство еще раз доказывает, что Азербайджан уже проиграл эту войну. "Победа за нами, и пусть никто в ней не сомневается", - подчеркнул глава арацхского государства. 

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