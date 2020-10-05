Понедельник, 5 Октября 2020 22:58

АрмИнфо. Главы МИД России, Франции и США распространили совместное заявление c призывом к прекращению огня в Нагорном Карабахе, сообщает пресс-служба МИД России.

"Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, министр по делам Европы и иностранных дел Франции Жан‑Ив Ле Дриан и Государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Майкл Р. Помпео, представляющие страны – сопредседатели Минской группы ОБСЕ, самым решительным образом осуждают беспрецедентную и опасную эскалацию насилия в зоне нагорно-карабахского конфликта и за ее пределами.

Министры безоговорочно подчеркивают, что недавние нападения, целью которых предположительно являлись гражданские объекты – как вдоль линии соприкосновения, так и на территориях Азербайджана и Армении за пределами зоны нагорно-карабахского конфликта, – а также несоразмерность таких нападений представляют собой неприемлемую угрозу для стабильности в регионе.

Ссылаясь на заявление лидеров трех стран – сопредседателей Минской группы ОБСЕ от 1 октября с.г., Министры вновь призывают стороны конфликта к немедленному и безоговорочному установлению режима прекращения огня.

Страны-сопредседатели твердо настроены в полной мере осуществлять мандат, возложенный на них ОБСЕ и международным сообществом, при поддержке стран – членов Минской группы. В соответствии с этим мандатом они продолжат последовательно наращивать взаимодействие со сторонами, призывая их без промедления взять на себя обязательства по возобновлению процесса урегулирования на основе существующих базовых принципов и соответствующих международных документов, которые хорошо известны обеим сторонам",- говорится в заявлении глав внешнеполитических ведомств.