Понедельник, 5 Октября 2020 21:55

АрмИнфо.По словам посла Армении в Грузии, войну в Карабахе начал Ильхам Алиев. Как заявил Рубен Садоян изданию <Квирис Палитра>, таким образом, президент Азербайджана попытался перенести внимание <своего народа с внутренних проблем на войну, притом он надеялся, что победит. Однако именно эта война станет главной причиной поражения его диктатуры>.

Кроме того, Садоян добавил, что Турция, активно поддерживающая Азербайджан, представляет угрозу для региона еще с тех времен, когда <кочующие тюркские племена пришли в этот регион с гор Алтая>.

В контексте инициативы премьер-министра Грузии Георгия Гахария провести встречу между представителями Армении и Азербайджана в Тбилиси, посол отметил, что армянская сторона ценит готовность Грузии стать площадкой для переговоров.

<Позиция Армении по этому вопросу ясна - мы хотим мира и всегда были готовы к переговорам. Настоящим адресатом премьер-министра является официальный Баку, который, как и всегда, и теперь не готов к переговорам. Они испытывают судьбу на поле боя, что не предвещает им хорошего конца>, - заявил Садоян, передает Грузия-онлайн.