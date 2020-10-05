Arminfo.info




﻿
 Понедельник, 5 Октября 2020 21:55
Марианна Мкртчян

Глава МИД Арцаха обратился к Генсеку Совета Европы в связи с продолжающимся актом агрессии Турции и Азербайджана в отношении его страны

Глава МИД Арцаха обратился к Генсеку Совета Европы в связи с продолжающимся актом агрессии Турции и Азербайджана в отношении его страны

АрмИнфо.Министр иностранных дел Арцаха Масис Маилян направил официальное письмо Генеральному секретарю Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич в связи с продолжающимся актом агрессии Турции и Азербайджана против Республики Арцах с активным вовлечением наемников из террористических организаций Ближнего Востока. Об этом АрмИнфо сообщили в МИД НКР.

В письме, в частности, указывается на нарушение Азербайджаном взятого при вступлении в Совет Европы на себя основного обязательства достигнуть урегулирования азербайджано- карабахского конфликта исключительно мирными средствами. Маилян сообщил также Генеральному секретарю Бурич о грубых и массовых нарушениях со стороны Азербайджана взятых на себя обязательств, относящихся к обеспечению права на жизнь.

В письме также подчеркивается, что Турция в равной степени несет ответственность за инициирование и разжигание новой военной конфронтации на территории Совета Европы, а также вербовку и отправку наемников из террористических организаций Ближнего Востока для участия в боевых действиях против Республики Арцах.

В своем письме Масис Маилян призвал Совет Европы использовать все свои возможности с целью немедленного прекращения не имеющего оправдания насилия против мирного населения Арцаха, а также массового нарушения прав человека и продолжающихся военных преступлений, происходящих в рамках юрисдикции Совета Европы. 

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
Главы МИД России, Франции и США распространили совместное заявление c призывом к прекращению огня в Нагорном КарабахеГлавы МИД России, Франции и США распространили совместное заявление c призывом к прекращению огня в Нагорном Карабахе
Лавров подтвердил готовность провести в Москве встречу глав МИД Азербайджана и Армении с участием МГ ОБСЕЛавров подтвердил готовность провести в Москве встречу глав МИД Азербайджана и Армении с участием МГ ОБСЕ
Посол РА: Ереван ценит готовность Тбилиси стать площадкой для переговоровПосол РА: Ереван ценит готовность Тбилиси стать площадкой для переговоров
Глава МИД Арцаха обратился к Генсеку Совета Европы в связи с продолжающимся актом агрессии Турции и Азербайджана в отношении его страныГлава МИД Арцаха обратился к Генсеку Совета Европы в связи с продолжающимся актом агрессии Турции и Азербайджана в отношении его страны
Зурабишвили: Грузия была, есть и должна быть полностью нейтральной по отношению к Армении и АзербайджануЗурабишвили: Грузия была, есть и должна быть полностью нейтральной по отношению к Армении и Азербайджану
Ованнисян: Утверждения Азербайджана о нанесении АО Арцаха ударов по гражданскому населению - дезинформацияОваннисян: Утверждения Азербайджана о нанесении АО Арцаха ударов по гражданскому населению - дезинформация
Президент Азербайджана:  Турция должна участвовать в переговорах по урегулированию ситуации в Нагорном КарабахеПрезидент Азербайджана:  Турция должна участвовать в переговорах по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе
Минобороны Армении: АО Арцаха, применив тактическую уловку, поймала противника в ловушкуМинобороны Армении: АО Арцаха, применив тактическую уловку, поймала противника в ловушку
Рубен Варданян попросил Путина вмешаться: Локальный конфликт в Карабахе - это геополитическая бомба замедленного действияРубен Варданян попросил Путина вмешаться: Локальный конфликт в Карабахе - это геополитическая бомба замедленного действия
Глава МИД РА и зампомощника госсекретаря США обсудили текущую ситуацию в зоне карабахского конфликтаГлава МИД РА и зампомощника госсекретаря США обсудили текущую ситуацию в зоне карабахского конфликта
Нацсобрание НКР указало на необходимость международного признания Республики АрцахНацсобрание НКР указало на необходимость международного признания Республики Арцах
Российским авиакомпаниям дали Российским авиакомпаниям дали "зеленый свет" на полеты по 169 международным маршрутам, в том числе и Армению
Израильские ученые распространили открытое письмо о боевых действиях в Нагорном КарабахеИзраильские ученые распространили открытое письмо о боевых действиях в Нагорном Карабахе
Сорок восемь депутатов Европарламента призвали Джозепа Боррелла оказать давление и остановить вмешательство Турции в карабахский конфликтСорок восемь депутатов Европарламента призвали Джозепа Боррелла оказать давление и остановить вмешательство Турции в карабахский конфликт
Омбудсмен Армении представил доказательства атаки азербайджанских БПЛА на мирное население Армении и АрцахаОмбудсмен Армении представил доказательства атаки азербайджанских БПЛА на мирное население Армении и Арцаха
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях на 6 октября
МИД РФ представил детали переговоров Лаврова и Ле Дриана по КарабахуМИД РФ представил детали переговоров Лаврова и Ле Дриана по Карабаху
Володин и Калибаф высказались за прекращение огня в зоне карабахского конфликтаВолодин и Калибаф высказались за прекращение огня в зоне карабахского конфликта
Ле Дриан: Франция мобилизует свои усилия для достижения прекращения огня в Нагорном КарабахеЛе Дриан: Франция мобилизует свои усилия для достижения прекращения огня в Нагорном Карабахе
Минобороны Армении: На передовой идут ожесточенные бои, продвижение вражеских войск пресекаетсяМинобороны Армении: На передовой идут ожесточенные бои, продвижение вражеских войск пресекается
Омбусмен Карабаха сообщил об убийстве азербайджанскими ВС 19 мирных жителей Омбусмен Карабаха сообщил об убийстве азербайджанскими ВС 19 мирных жителей
Ваграм Погосян: Не далек тот день, когда дезорганизованная армия противника в панике начнет отступатьВаграм Погосян: Не далек тот день, когда дезорганизованная армия противника в панике начнет отступать
Дипломаты России и Швейцарии обсудили ситуацию в зоне карабахского конфликтаДипломаты России и Швейцарии обсудили ситуацию в зоне карабахского конфликта
Air France продолжит рейсы из Парижа в Ереван в условиях Covid-19 и эскалации в Нагорном КарабахеAir France продолжит рейсы из Парижа в Ереван в условиях Covid-19 и эскалации в Нагорном Карабахе
Элтон Джон выразил свою поддержку АрменииЭлтон Джон выразил свою поддержку Армении
Армяне по всему миру проводят акции в поддержку АрцахаАрмяне по всему миру проводят акции в поддержку Арцаха
Пашинян призвал всех граждан Армении воевать в Карабахе Пашинян призвал всех граждан Армении воевать в Карабахе
Никол Пашинян призвал к мобилизации тех, кто был демобилизован в течение последнего годаНикол Пашинян призвал к мобилизации тех, кто был демобилизован в течение последнего года
Президент Армении: Участие неконтролируемых террористов-джихадистов в войне в Нагорном Карабахе противоречит всем международным нормамПрезидент Армении: Участие неконтролируемых террористов-джихадистов в войне в Нагорном Карабахе противоречит всем международным нормам
Давид Тоноян: Развитие ситуации в зоне карабахского конфликта этими темпами станет катастрофой для всего регионаДавид Тоноян: Развитие ситуации в зоне карабахского конфликта этими темпами станет катастрофой для всего региона
Читать больше



Эксперты
Полковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для РоссииПолковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для России
Авигдор Эскин: Патовое положение дел, как это видится сегодня, может привести к активизации российского фактора в деле урегулированияАвигдор Эскин: Патовое положение дел, как это видится сегодня, может привести к активизации российского фактора в деле урегулирования
Борис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса естьБорис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса есть
Когда возможна приостановка военных действий в Арцахе: экспертное ревю и оценкаКогда возможна приостановка военных действий в Арцахе: экспертное ревю и оценка
Прогноз: Выдавливание России с Южного, а потом и с Северного Кавказа - ожидаемое геополитическое последствие азербайджано-турецкой авантюрыПрогноз: Выдавливание России с Южного, а потом и с Северного Кавказа - ожидаемое геополитическое последствие азербайджано-турецкой авантюры
Читать больше
Комментируемые
Третий президент Армении Серж Саргсян прибыл в АрцахТретий президент Армении Серж Саргсян прибыл в Арцах
Борис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса естьБорис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса есть
Лапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений БакуЛапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений Баку
МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления "Воздушной тревоги"
В Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия АзербайджануВ Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия Азербайджану
АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500
Подразделения АО Арцаха уничтожили 12  танков противникаПодразделения АО Арцаха уничтожили 12  танков противника
Президент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мираПрезидент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мира
Грачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная войнаГрачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная война
Париж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и АзербайджаномПариж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и Азербайджаном
Глава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяцаГлава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяца
Ереван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликтаЕреван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликта
Роберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасностиРоберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасности
Эксперт: Визит Мнацаканяна в Вашингтон в преддверие выборов - результат отсутствия повесткиЭксперт: Визит Мнацаканяна в Вашингтон в преддверие выборов - результат отсутствия повестки
Гагик Царукян обвинил Никола Пашиняна в наличии у него психологических проблемГагик Царукян обвинил Никола Пашиняна в наличии у него психологических проблем
Поиск по дням

2013 , 2014