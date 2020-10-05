Понедельник, 5 Октября 2020 21:55

АрмИнфо.Министр иностранных дел Арцаха Масис Маилян направил официальное письмо Генеральному секретарю Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич в связи с продолжающимся актом агрессии Турции и Азербайджана против Республики Арцах с активным вовлечением наемников из террористических организаций Ближнего Востока. Об этом АрмИнфо сообщили в МИД НКР.

В письме, в частности, указывается на нарушение Азербайджаном взятого при вступлении в Совет Европы на себя основного обязательства достигнуть урегулирования азербайджано- карабахского конфликта исключительно мирными средствами. Маилян сообщил также Генеральному секретарю Бурич о грубых и массовых нарушениях со стороны Азербайджана взятых на себя обязательств, относящихся к обеспечению права на жизнь.

В письме также подчеркивается, что Турция в равной степени несет ответственность за инициирование и разжигание новой военной конфронтации на территории Совета Европы, а также вербовку и отправку наемников из террористических организаций Ближнего Востока для участия в боевых действиях против Республики Арцах.

В своем письме Масис Маилян призвал Совет Европы использовать все свои возможности с целью немедленного прекращения не имеющего оправдания насилия против мирного населения Арцаха, а также массового нарушения прав человека и продолжающихся военных преступлений, происходящих в рамках юрисдикции Совета Европы.