Понедельник, 5 Октября 2020 21:38

АрмИнфо. Президент Азербайджана Ильхам Алиев не уверен в своих возможностях даже в переговорном процессе. В интервью турецкому телеканалу TRT Haber он заявил, что Турция должна участвовать в переговорах по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе.

"Турция должна обязательно присутствовать в дальнейшем процессе по мирному урегулированию конфликта. Турция – важный игрок в регионе, сосед Азербайджана, сосед Армении. В дальнейшем мирном процессе, а он настанет, роль Турции, на мой взгляд, будет очень важной", – сказал президент Азербайджана. По его словам, Азербайджану нужны международные гарантии прекращения огня.