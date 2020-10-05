Понедельник, 5 Октября 2020 20:57

АрмИнфо.Армия обороны Арцаха сегодня на одном из самых сложных направлений фронта применила тактические приемы, создав у азербайджанской стороны впечатления отступления, поймала противника в ловушку. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

"Противник, пытаясь быстро занять оставленные армянскими силами позиции, оказался в ловушке. Затем, в результате мощного артиллерийского удара большая часть азербайджанского подразделения была уничтожена. Оставив на поле боя более 200 убитых солдат, противник прибег к беспорядочному бегству", - отметила Степанян.

Часом ранее, представитель Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян сообщал, что на передовой идут ожесточенные бои, продвижение вражеских войск пресекается.

Стоит также заметить, что сегодня премьер-министр РА Никол Пашинян призвал всех бывших военнослужащих, окончивших службу за последний год, на добровольных началах присоединиться к вооруженным силам. Затем, он на своей странице в Facebook сообщил, что его сын Ашот Пашинян записался добровольцем в ряды Вооруженных сил в связи с обострением конфликта вокруг Нагорного Карабаха. Ашот Пашинян окончил срочную службу в июне 2020 года, служил он также в Нагорном Карабахе.