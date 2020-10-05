Как сообщает пресс-служба МИД РА, Мнацаканян предоставил Бигану исчерпывающую информацию о целенаправленном обстреле мирного населения и гражданской инфраструктуры азербайджанскими вооруженными силами, что в свою очередь приводит к людским и материальным потерям. Глава МИД Армении обратил внимание на использование Азербайджаном запрещенного международными конвенциями оружия во время боевых действий и решительно осудил эти действия. В свою очередь заместитель госсекретаря США призвал к немедленному прекращению огня и тесному сотрудничеству в этом вопросе сопредседателями Минской группы ОБСЕ.

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