АрмИнфо.Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян в ходе телефонного разговора с заместителем помощника госсекретаря США Стивеном Биганом обменялся мнением по последним процессам в зоне нагорно-карабахского конфликта.
Как сообщает пресс-служба МИД РА, Мнацаканян предоставил Бигану исчерпывающую информацию о целенаправленном обстреле мирного населения и гражданской инфраструктуры азербайджанскими вооруженными силами, что в свою очередь приводит к людским и материальным потерям. Глава МИД Армении обратил внимание на использование Азербайджаном запрещенного международными конвенциями оружия во время боевых действий и решительно осудил эти действия. В свою очередь заместитель госсекретаря США призвал к немедленному прекращению огня и тесному сотрудничеству в этом вопросе сопредседателями Минской группы ОБСЕ.