Понедельник, 5 Октября 2020 20:26

АрмИнфо.Национальное Собрание Республики Арцах выступило с заявлением относительно необходимости международного признания Республики Арцах.

В нем, в частности говорится: <Принимая во внимание, что 27 сентября 2020 г. вооруженные силы Азербайджана, грубо нарушив Устав ООН,

предприняли вооруженное нападение на Республику Арцах по всему периметру границы между Республикой Арцах и Азербайджаном, Подчеркивая прямую вовлеченность Турции в вооруженную агрессию против Республики Арцах и ее фактическое командование и управление военными действиями, Выражая глубокую обеспокоенность фактом привлечения Турцией и Азербайджаном боевиков террористических организаций в агрессию против Республики Арцах,

Отмечая, что широкомасштабное вооруженное нападение на Республику Арцах продолжается с возрастающей интенсивностью и сопровождается серьезными нарушениями законов и обычаев, применяемых во время вооруженных конфликтов, включая применение оружия неизбирательного характера и большой разрушительной мощи против городов и сел, в том числе столицы - Степанакерта, приведшее к многочисленным жертвам среди гражданского населения,

Приветствуя шаги государств-сопредседателей Минской группы ОБСЕ - Российской Федерации, Соединенных Штатов Америки и Французской Республики, а также международного сообщества по восстановлению мира в регионе и в то же время выражая сожаление, что в силу деструктивной позиции Турции и Азербайджана данные шаги не привели к практическим результатам,

Подчеркивая, что очередную агрессию Азербайджана против Республики Арцах необходимо рассматривать в контексте широкомасштабных и систематических атак на мирное население, предпринимаемых азербайджанской стороной как в мирное, так и в военное время с самого начала Арцахского национально-освободительного движения в 1988 году и по сей день, Признавая, что продолжающиеся нарушения фундаментальных прав граждан Республики Арцах и препятствование им в реализации своих неотъемлемых прав являются не чем иным, как преступлением против человечности,

Национальное Собрание Республики Арцах строго осуждает военную агрессию Турции и Азербайджана в союзе с международными терроритическими организациями против Республики Арцах и призывает парламенты стран мира признать независимость Республики Арцах, что является наиболее эффективным средством прекращения продолжающихся серьезных преступлений против мирного населения Республики Арцах и защиты их прав".