Понедельник, 5 Октября 2020 20:18

АрмИнфо.Израильские ученые Еврейского Университета, занимающихся вопросами Кавказа распространили открытое письмо о боевых действиях в Нагорном Карабахе (Арцах).

Ниже приведены личные взгляды группы израильских ученых кавказских и связанных с ними исследований и не отражены позиции Еврейского университета и его программы армянских исследований.

"Мы нижеподписавшиеся пишем, чтобы выразить нашу глубокую обеспокоенность по поводу вспышки боевых действий в Нагорном Карабахе (Арцах). Из чтения независимых счетов и анализа мы пришли к выводу, что эта вспышка насилия в последние несколько дней обусловлена исключительно агрессией Азербайджанской Республики, поддерживаемой Турцией и подкрепляемой бойцами из других регионов. Эта воюющая сторона была направлена на военные и гражданские цели в Республике Арцах и ее главным образом армянском населении, и заслуживает того, чтобы ее осудили без каких- либо неопределенностей. Ответ Республики Арцах и Республики Армения явно является защитой населения, собственности и территории, и пользуется поддержкой тех, кто дорожит принципом самоопределения народов.

Мы призываем положить конец этой агрессии и прекратить боевые действия. Долгосрочный ответ на напряженность в регионе - это продолжающиеся переговоры, которые будут направлены на решение претензий различных этнических групп, что приведет к взаимно согласованному политическому соглашению. Ясно, что насилие любого типа не позволит избежать этнической и иной напряженности.

С треском мы рассматриваем вопрос о продаже израильских вооружений Азербайджану в последние годы, что является одним из компонентов массового вооружения в этой стране. Призываем израильское правительство немедленно прекратить продажу оружия Азербайджану до рассмотрения вопроса правительством и Кнессета. Вопросы будущего Реалполитика, отраженные здесь в продажах рук, не единственная основа внешней политики. Безусловно, нужно поставить под сомнение роль Израиля в усилиях по вооружению, направленных главным образом против народа, который, как еврейский народ, перенес геноцид в ХХ веке. Мы призываем других израильтян высказаться по этому важному вопросу", - говорится в письме.

Под ним подписались: Профессор. Реувен Амитай Профессор. Яир Аурон Профессор. Израильский Чарный Г-жа Мисс. Моран Дейч Профессор.

Бенджамин с. Кедар Мистер Йоав Лофф Профессор. Бенни Моррис Профессор. Эли Рихтер Профессор. Профессор. Донна Шалев Господин г-н. Марк Шерман Профессор. Майкл Стоун Dr. Yana Tcheknanovets Профессор. Дрор Зееви.