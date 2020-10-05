Понедельник, 5 Октября 2020 20:00

АрмИнфо. Сорок восемь депутатов Европарламента написали письмо вице-президенту Европейской комиссии Джозепу Борреллу в связи с агрессией Баку против коренного гражданского населения. Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщает Европейская армянская федерация за справедливость и демократию (EAFJD).

В письме, в частности, говорится: "Мы члены Европейского парламента призываем азербайджанскую армию незамедлительно прекратить агрессию против мирного населения Нагорного Карабаха. Более того, мы также призываем главу дипломатии ЕС принять действенные шаги против азербайджанской агрессии, и оказать содействие в урегулировании конфликта".

Также депутаты отметили, что с 27 сентября 2020 года мирное население Арцаха подвергается постоянному нападению со стороны ВС Азербайджана. "Подобное поведение является грубым нарушением международного гуманитарного права, а также противоречит логике мирного процесса в Нагорном Карабахе",- подчеркивают депутаты. Они также отметили, что призывают Боррелла оказать давление и остановить вмешательство Турции, которая дестабилизирует регион. Депутаты отмечают важность следственного механизма ОБСЕ в связи с нарушением режима прекращения огня. Депутаты Европарламента заявили, что Баку в отличие от Еревана отказывался от установки механизмов, которые дали бы возможность установить, какая из сторон нарушает режим перемирия.