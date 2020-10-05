АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 6 октября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:
10։00-16։00 улицы Гая, Ханджяна, Закаряна, Саят-Новы, Шаумяна, Спандаряна; частично улицы Сафаряна, Ширака, Чаренца, Комитаса, Абовяна, Исаакяна, кварталы “Болор охер”, “Цирананоц” в общине Егвард;
10։30-16։30 частично община Цовагюх, ООО “Гехецкуи Анаит'', ''Вагаршак ев Арсен” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами).
По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.