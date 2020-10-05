Понедельник, 5 Октября 2020 18:51

АрмИнфо.Спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Калибаф назвал эскалацию напряженности между Арменией и Азербайджаном тревожной. Как передает ИРНА, об этом он заявил в телефонном разговоре с председателем Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Вячеславом Володиным.

"Мы должны попытаться остановить конфликт и положить конец существующим конфликтам путем диалога", - отметил он.

Говоря об эскалации конфликта, глава Госдумы России в свою очередь сказал: "Как и вы, мы считаем, что этот конфликт должен быть урегулирован мирным путем, путем диалога и переговоров".