Понедельник, 5 Октября 2020 18:11

АрмИнфо. 19 мирных жителей убиты, 80 ранены, более 2700 единиц имущества и инфраструктуры повреждены в Арцахе в результате военных преступлений Азербайджана. Об этом сообщил на своей страничке в Фейсбук омбудсмен Ашот Бегларян.

В рамках миссии по установлению фактов, организованной в аппарате Защитника прав человека Республики Арцах, был проведен тщательное исследование и анализ случаев преступных посягательств, совершенных азербайджанскими вооруженными силами против мирного населения Арцаха, за период 27.09.2020-04.10.2020.

Результаты представлены ниже:

По состоянию на 4 октября, в общей сложности были убиты 19 мирных жителей, в том числе - 1 девочка, 7 женщин и 11 мужчин. Ребенок, пятеро женщин и четверо мужчин были убиты во дворе своего дома, а остальные - в общественных местах разных населенных пунктов (центральная площадь, район).

Смертельные случаи зафиксированы в городах Степанакерт (7 человека), Мартуни (6 человек), Гадрут (1 человек) и Мартакерт (3 человека), в поселке Алашан (1 человек) и возле села Мец Шен (1 человек) Мартакертского района.

Пострадали в общей сложности около 80 человек. Из них 60 получили тяжелые травмы - 48 мужчин и 12 женщин.

24 пострадавших были ранены вследствие взрыва снаряда в их доме или рядом с ним (в 8 случаях снаряды взорвались на заднем дворе многоквартирного дома), а 6 человек были ранены при попадании снаряда в транспортное средство при переезде в относительно безопасное место. 7 человек ранены вследствие обстрела здания Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, выполняющей гуманитарные функции, и 23 - из-за обстрелов других общественных мест.

Пострадавшие получили осколочные ранения преимущественно в области нижних, верхних конечностей и лица.

22 человека получили серьезные травмы в Степанакерте или прилегающих районах, 6 человек - в районном центре Гадрута, 3 человека - в общине Тагасер, 1 человек - в общине Вардашат того же района, 12 человек - в районном центре Мартуни, 1 человек - в общине Спитакашен, 2 человека - в Мартакерте, 5 человек - в районе, прилегающем к общине Магавуз, 2 человека - в общине Н. Горатах, 3 человека - в поселке Алашан, 1 человек - в общине Матагис, 2 человека - в городе Карвачар Шаумянского района.

С 27 сентября азербайджанские вооруженные силы нанесли удар по более чем 60 гражданским поселениям в Республике Арцах, уничтожив или повредив многочисленные объекты инфраструктуры и частную собственность. В частности, серьезно пострадали более 2100 объектов частной недвижимости (дома, магазины и др.), более 240 автомобилей, около 350 объектов инфраструктуры и промышленности. Сообщаем, что вчера и сегодня Азербайджан обстрелял гражданскую инфраструктуру и жилые дома столицы Республики Арцах - Степанакерт - тяжелыми ракетами. В результате вчерашних ударов зарегистрировано 4 пострадавших, 10 раненых, информация о сегодняшних ударах уточняется.

Напоминаем, что указанные данные не окончательны, сотрудники офиса Омбудсмена Арцаха продолжают миссию по установлению фактов, результаты будут уточнены. Защитник прав человека подчеркивает, что жертвы и раненые зафиксированы вследствие применения запрещенных видов вооружения и запретных методов, а в последние дни Азербайджан начал широко применять против гражданского населения также тяжелые ракетные и авиационные средства широкого радиуса действия, часть которых кассетного типа. Более того, за последние два дня в Степанакерте и ряде других населенных пунктов азербайджанские ВС преднамеренно и точечно брали под прицел жизненно важные инфраструктуры, что представляет собою серьезнейшее военное преступление, усугубляющее гуманитарный кризис в Арцахе.

Данные лиц, погибших до 4 октября включительно:

1. Лесмония Степанян, 1941 г.р., город Гадрут

2. Виктория Геворкян, 2011 г.р., город Мартуни

3. Эллада Балаян, 1961 г.р., город Мартуни

4. Эрик Григорян, 1996 г.р., г. Степанакерт

5. Люба Мамунц, 1957 г.р., г. Мартакерт

6. Лариса Мамунц, 1959 г.р., г. Мартакерт

7. Грант Хачатрян, 1955 г.р., г. Мартакерт

8. Гриша Наринян, 1992 г.р., г. Мартуни

9. Армен Овсепян, 1985 г.р., г. Мартуни

10. Валерик Дадаян, 1956 г.р., г. Мартуни

11. Данные отсутствуют, г. Мартуни

12. Данные отсутствуют, с. Алашан

13. Рузанна Ованнисян, г. Степанакерт, возраст уточняется

14. Овик Агаджанян, г. Степанакерт, возраст уточняется.

15. Данные отсутствуют, г. Степанакерт

16. Сурен Мирзоян, 1962 г.р, г. Степанакерт

Личности eще трех человек проверяются