Понедельник, 5 Октября 2020 18:02

АрмИнфо. Заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко на встрече с врио статс-секретаря Федерального департамента иностранных дел Швейцарской Конфедерации Кристиной Марти Ланг провели заинтересованный разговор по актуальным проблемам на пространстве СНГ.

Как сообщает пресс-служба МИД РФ, стороны обсудили различные аспекты представительства Швейцарией интересов России в Грузии и Грузии в России, перспективы реализации Соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Грузии об основных принципах механизма таможенного администрирования и мониторинга торговли товарами от 9 ноября 2011 г.

Обменялись мнениями по ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта и вопросам, находящимся в повестке Международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье. Кроме того, состоялся предметный обмен мнениями по Белоруссии, Молдавии и Украине.