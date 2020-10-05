Понедельник, 5 Октября 2020 17:48

АрмИнфо. Авиакомпания Air France продолжит выполнять рейсы по маршруту Париж- Ереван-Париж в условиях пандемии Covid-19 и эскалации ситуации в Нагорном Карабахе.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе посольства Франции в РА, Air France летает по маршруту Париж-Ереван-Париж два раза в неделю.

Ближайший рейс запланирован на 6 октября (вылет в 21:00 из Еревана).

Бронирование осуществляется напрямую через сайт Air France (https://www.airfrance.fr/) или через Saberatours-Sevan тел. + 37410 525555 и Executive Travel AF City Office тел. + 37460 612277 или + 37460 612288.