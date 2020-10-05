Понедельник, 5 Октября 2020 17:39

АрмИнфо.Сейчас Армения и Арцах находятся под ударом неспровоцированной азербайджано-турецкой агрессии, жертвами которой становятся мирные жители. Об этом написал всемирно известный британский певец, композитор Элтон Джон, разместив у себя на странице в Инстаграмме красный квадрат с хештегом #PeaceForArmenians.

<Я присоединяюсь к этому призыву потому что хочу мира для армян>, - подчеркнул он, отметив, что в результате агрессии люди гибнут с обеих сторон.

Вместе с тем музыкант поделился своими воспоминаниями после посещения Армении в 2018 году. <В мае 2018 года я посетил красивую страну и был поражен добротой и человечностью, которые проявил ко мне армянский народ. Армяне - красивые люди, и они заслуживают прочного мира после долгих лет исторических гонений>, - сказал музыкант.