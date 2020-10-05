Понедельник, 5 Октября 2020 17:38

АрмИнфо. Армяне по всему миру проводят акции в поддержку Арцаха, в связи с широкомасштабной военной агрессией развязанной Азербайджаном.

Так, накануне в знак солидарности с Арцахом несколько сот жителей Монреаля собрались в центре города. Среди присутствующих была и депутат Анни Кутракис. "Сегодня я присоединилась к митингу в Монреале в поддержку Армении и Республики Арцах. Армянская община проявила силу и мужество перед лицом насилия. Я всегда буду солидарна с армянами как в Канаде, так и во всем мире", - отметила она в своем микроблоге в Twitter.

Акция в поддержку Армении и Арцаха прошла и в Румынии, рядом с армянской церковью в Бухаресте

Накануне, армяне Лос-Анджелеса в знак поддержки Армении и Арцаха перекрыли ключевые перекрестки и автомагистрали города. Акции поддержки прошли и в других крупных американских городах.

Ранее, мирная акция протеста также прошла у резиденции канцлера ФРГ Ангелы Меркель, в которой принял участие бывший депутат Бундестага армянского происхождения Мартин Пейцог. Он призвал все страны осудить агрессию Азербайджана.

Армянская община Кипра провела многолюдную демонстрацию в Никосии и выразила поддержку Арцаху.

Армянская община Австралии организовала молчаливую демонстрацию в поддержку мира в Арцахе. Они заклеили себе рты клейкими лентами, закрыли их масками. Участники акции держали в руках плакаты с надписями <Нет справедливости, нет мира>, <Армения хочет мира, Азербайджан - войны>.

Армяне Тбилиси провели акцию у посольства Армении в Грузии. Они выразили свою поддержку Армении и армянским солдатам.

Меж тем, сегодня посольство Армении в России выступило с заявлением, призвав соотечественников воздержаться от намерения организовывать

акции на территории Российской Федерации, в том числе и во избежание каких-либо провокаций со стороны.