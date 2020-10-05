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 Понедельник, 5 Октября 2020 17:20

Никол Пашинян призвал к мобилизации тех, кто был демобилизован в течение последнего года

Никол Пашинян призвал к мобилизации тех, кто был демобилизован в течение последнего года

АрмИнфо.Никол Пашинян призвал к мобилизации тех, кто был демобилизован в течение последнего года. 

Он отметил, что согласно закону эти люди не должны быть мобилизованы, однако призвал их явиться на сборные пункты добровольно. Он сообщил, что численность демобилизованных составляет порядка 10 тыс человек и если хотя бы половина из них откликнутся, враг будет повержен.   

По словам премьер, недавно мобилизованные - самая боеспособная группа в стране.  

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