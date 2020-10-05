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АрмИнфо.Никол Пашинян призвал к мобилизации тех, кто был демобилизован в течение последнего года.
Он отметил, что согласно закону эти люди не должны быть мобилизованы, однако призвал их явиться на сборные пункты добровольно. Он сообщил, что численность демобилизованных составляет порядка 10 тыс человек и если хотя бы половина из них откликнутся, враг будет повержен.
По словам премьер, недавно мобилизованные - самая боеспособная группа в стране.
|Омбудсмен Армении представил доказательства атаки азербайджанских БПЛА на мирное население Армении и Арцаха
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях на 6 октября
|МИД РФ представил детали переговоров Лаврова и Ле Дриана по Карабаху
|Володин и Калибаф высказались за прекращение огня в зоне карабахского конфликта
|Ле Дриан: Франция мобилизует свои усилия для достижения прекращения огня в Нагорном Карабахе
|Минобороны Армении: На передовой идут ожесточенные бои, продвижение вражеских войск пресекается
|Омбусмен Карабаха сообщил об убийстве азербайджанскими ВС 19 мирных жителей
|Ваграм Погосян: Не далек тот день, когда дезорганизованная армия противника в панике начнет отступать
|Дипломаты России и Швейцарии обсудили ситуацию в зоне карабахского конфликта
|Air France продолжит рейсы из Парижа в Ереван в условиях Covid-19 и эскалации в Нагорном Карабахе
|Элтон Джон выразил свою поддержку Армении
|Армяне по всему миру проводят акции в поддержку Арцаха
|Пашинян призвал всех граждан Армении воевать в Карабахе
|Никол Пашинян призвал к мобилизации тех, кто был демобилизован в течение последнего года
|Президент Армении: Участие неконтролируемых террористов-джихадистов в войне в Нагорном Карабахе противоречит всем международным нормам
|Давид Тоноян: Развитие ситуации в зоне карабахского конфликта этими темпами станет катастрофой для всего региона
|Армен Саркисян выразил озабоченность Линн Трейси по поводу открытой военно- политической помощи, оказываемой Турцией Азербайджану
|Эдмон Марукян обратился к генпрокурору Армении с предложением пересмотреть меру пресечения в отношении Гагика Царукяна
|Реувен Ривлин: Отношения Израиля с Азербайджаном не направлены против третьих стран
|Евросоюз указал на лучший механизм урегулирования ситуации в Карабахе
|Лавров сообщил о подготовке заявления глав МИД России, Франции и США по Карабаху
|Թող մեր զինվորը չմեռնի:
|Генсек НАТО: Военного решения проблемы в Карабахе не существует
|У Пескова нет данных о севшем в Ереване самолете авиаотряда "Россия"
|Армия обороны Арцаха нанесла ответные удары по Азербайджану
|ANCA призывает администрацию президента США и Конгресс ввести санкции против Алиева и Эрдогана
|Песков: Контакты Путина с Алиевым и Эрдоганом состоятся при необходимости
|АО Арцаха опубликовала имена военнослужащих, отдавших жизни за Родину
|Николя Азнавур: Мои предки 100 лет назад пережили Геноцид армян, но сегодня Турция хочет совершить еще одно преступление через наемных террористов Азербайджана
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