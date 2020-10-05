Понедельник, 5 Октября 2020 16:53

АрмИнфо. Министр обороны РА Давид Тоноян на встрече с послом США в Армении Линн Трейси представил текущий ход боевых действий и указал на беспрецедентно непосредственное вовлечение и поддержку Турцией азербайджанской стороны.

Как сообщает пресс-служба Минобороны РА, при этом Тоноян подчеркнул, что развитие ситуации этими темпами станет катастрофой для всего региона.

В свою очередь посол США выразила озабоченность нерешенными гуманитарными вопросами во время боевых действий. В этой связи Тоноян констатировал, что они не решаются из-за отсутствия интереса с другой стороны.