Понедельник, 5 Октября 2020 16:42

АрмИнфо. Президент Армении Армен Саркисян в ходе встречи с послом США в РА Линн Трейси выразил озабоченность по поводу открытой военно-политической помощи, оказываемой Турцией Азербайджану.

Как сообщает пресс-служба главы РА, Саркисян об этом заявил коснувшись ситуации, сложившееся на границах Армении и Арцахе в результате военной агрессией, развязанной Азербайджаном.

На встрече была подчеркнута важность недавнего совместного заявления глав государств- сопредседателей Минской группы ОБСЕ - США, России и Франции.

В то же время, с точки зрения урегулирования ситуации, Саркисян указа на необходимость безоговорочного прекращения участия Турции в разворачиваемых действиях. В этом вопросе он указал на важную роль международного сообщества