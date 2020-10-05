Понедельник, 5 Октября 2020 16:41

АрмИнфо. Глава фракции <Просвещенная Армения> Эдмон Марукян обратился к Генеральному прокурору Артуру Давтяну и предложил ему пересмотреть меру пресечения в отношении главы партии <Процветающая Армения> Гагика Царукяна с заключения на подписку о невыезде. Маркукян сообщил, что сделал это еще неделю назад, на следующий день после начала агрессии Азербайджана.

<Все парламентские силы отложили в сторону свои внутренние разногласия и выразили единую волю к борьбе с внешним врагом и укреплению тыла нашего государства.

Между тем, лидер второй по численности парламентской фракции Гагик Царукян находится под арестом с 25 сентября. Иными словами, лидер силы, формирующей политическую волю в парламенте, по сути, не может иметь полноценного участия на данном этапе важнейших для страны событий.

Более того, хорошо известно, что Царукян, обладая ресурсами и международными связями, может сегодня, как и все мы, внести свой вклад в работу по укреплению тыла на различных направлениях.

Надеюсь, мое предложение не будет отклонено, потому что солидарность и единство нужны нам сегодня больше, чем когда либо>,- заключил Марукян.

Отметим, что 25 сентября глава партии <Процветающая Армения> Гагик Царукян был арестован на два месяца. Царукяну предъявлено обвинение в уклонении от налогов в особо крупных размерах, а также в подкупе избирателей и присвоении крупных земельных участков. В июне текущего года парламент лишил Царукяна депутатской неприкосновенности