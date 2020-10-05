Понедельник, 5 Октября 2020 15:30

АрмИнфо. Пресс- секретарь президента России Дмитрий Песков не располагает информацией о том, действительно ли в Ереване 5 октября приземлился самолет авиаотряда "Россия".

Ранее в соцсетях со ссылкой на данные Flightradar утверждалось, что борт летного отряда "Россия" сел в Ереване, сообщает REN.TV.

Журналисты поинтересовались у Пескова, кто летел в том самолете, и что это был за рейс. "Я не располагаю такой информацией", - ответил пресс-секретарь.

Меж тем, пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян сообщила, что из Москвы в Ереван прибыли члены группы для подготовки заседания межправсовета ЕАЭС, запланированный на 9 октября в Ереване.