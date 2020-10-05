Понедельник, 5 Октября 2020 15:08

АрмИнфо. Армянский национальный комитет Америки (ANCA) призывает администрацию президента США Дональда Трампа и Конгресс ввести санкции против Алиева и Эрдогана за совершаемые ими военные преступления.

Армянский национальный комитет Америки призывает администрацию Трампа применить санкции в отношении президента Азербайджана Ильхама Алиева, президента Турции Реджепа Эрдогана, а также их военных лидеров за военные преступления против гражданских лиц Армении и Арцаха.

"Президент Трамп, при двухпартийной поддержке Конгресса, должен немедленно указать министру финансов США Стивену Мнучина применить санкции против Алиева и Эрдогана, оба явно виноваты в намеренном внезапном нападении на мирное население Армении и Арцаха", - сказал председатель Комитета "Ай Дата" Раффи Амбарян.

Если Министерство финансов США введет санкции, требуемые ANCA, то все имущество Эрдогана и Алиева в Соединенных Штатах будет заблокировано или заморожено. Законы США обычно запрещают гражданам США совершать какие- либо сделки с лицами, имущество которых заморожено или заблокировано.