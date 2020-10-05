АрмИнфо. Армия обороны Арцаха опубликовала имена военнослужащих, погибших при отражении азербайджанской агрессии.
В списке имена 21 военнослужащего, отдавшего жизни за Родину.
При отражении азербайджанской агрессии погибли:
Бурнусузян Валентин Шаваршевич, род. 1985 г.
Матосян Эдгар Артуррвич, род. 1984
Ванесян Гарик Мишаевич, род. 1975 г.
Давтян Артур Борисович, род. 1989 г.
Торосян Оганес Юрьевич, род. 2002 г.
Карапетян Армен Эдикович, род. 2001 г.
Петросян Эрик Левонович, род. 2001 г.
Малхасян Рудик Аркадьевич, род. 1976 г.
Осипян Александр Владиславович, род. 1985 г.
Даштоян Липарит Ашотович, род. 1997 г.
Оганесян Сасун Самвелович, род. 1977 г.
Ханян Нубар Андраникович, род. 1998 г.
Мартиросян Геворг Кароевич, род. 1996 г.
Арутюнян Артавазд Варданович, род. 1997 г.
Арутюнян Манвел Суренович, род. 1991 г.
Погосян Овик Григорьевич, род. 1997 г.
Саргсян Петр Вараздатович, род. 1990 г.
Овсепян Эрик Вилленович, род. 2001 г.
Егиазарян Айк Артикович, род. 2000 г.
Мартиросян Эмиль Суренович, род. 2001 г.
Саркисян Саркис Арменович, род. 2001 г.
Таким образом, общее число погибших во время отражения азербайджанской агрессии составило 230 человек.