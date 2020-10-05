Понедельник, 5 Октября 2020 14:21

АрмИнфо. Последние семь дней были тяжелыми, трагичными, полными испытаний, но обнадеживающими. Об этом в своем открытом письме о ситуации в Арцахе написал Николя Азнавур, сын великого шансонье Шарля Азнавура, который также является соучредителем фонда <Азнавур> и председателем Совета фонда.

В письме, в частности, отмечается: <Мы просыпаемся каждый день в надежде, что война окончена, мы засыпаем в надежде, что это последний день. Как говорил мой отец Шарль Азнавур, он был на 100% армянином и на 100% французом. Армения всегда была важна для него и для всей нашей семьи, что побудило меня присоединиться к моему отцу и основать Фонд <Азнавур> в Армении. Если мой отец считал себя армянином французского происхождения, то со мной ситуация несколько иная. Я жил во Франции, США, Канаде, Швейцарии и каждая из этих стран, в свою очередь, дала мне образование, возможности, опыт, друзей и семью. Сейчас я обращаюсь к главам всех этих стран и призываю их стать рядом с небольшой, храброй нацией, сражающейся против террористов.

Мои предки 100 лет назад пережили Геноцид армян, но сегодня Турция хочет совершить еще одно преступление через наемных террористов Азербайджана. Агрессоры используют незаконное оружие, целятся в мирных жителей, ни в чем не повинных детей и журналистов. Я считаю, что эта террористическая агрессия представляет угрозу не только для армян, но и для всего человечества. Следовательно, страны, подписавшие мирные резолюции и конвенции о борьбе с терроризмом, должны сыграть ключевую роль в прекращении кровопролития и насилия. Цивилизованный мир 21 века признает, что нет ничего важнее человеческих жизней. Однако сегодня армянский народ должен защищать свое право на существование, не получая активной поддержки от тех, кто продвигает права человека и мир во всем мире. Фонд Азнавура поддерживает армянский народ. Мы нацелены на оказание гуманитарной помощи, готовы поддержать, чем можем. Армяне в Армении и за рубежом все равно одна нация, один народ, и вместе преодолеем трудности>, - подчеркивается в письме.

В открытом письме Никола Азнавур предложил, как можно помочь? "Всем отзывчивым людям, которые чувствуют себя бессильными или не знают, как помочь, пожалуйста, следуйте этим простым советам. Важно помнить, что возможны все виды поддержки, и каждый из нас должен внести свой вклад в спасение жизней. - Распространять достоверную информацию о ситуации в прессе и социальных сетях, используя только официальные источники. Чтобы получить достоверную информацию, подписывайтесь на Арцрун Ованнисян (https://www.facebook.com/arcrun) ? Шушан Степанян (https://www.facebook.com/shushanstepanyan). - Свяжитесь с влиятельными политиками ваших стран, партий, информируя о ситуации, призывая предпринять шаги в этом направлении. - Участвуйте в акциях протеста, организованных в ваших общинах. <Сделайте пожертвование в поддержку жителей Арцаха на платформе для сбора совместной помощи: Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки. заключил Николя Азнавур.