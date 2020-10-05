Понедельник, 5 Октября 2020 14:03

АрмИнфо. Военно-политическое руководство Азербайджана громко кричит о гражданских объектах, что сокрыть собственный вандализм. Об этом на своей странице в Фейсбук написал представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

"Президент Арцаха через шесть дней ваших систематических ракетных обстрелов Степанакерта, Матагиса, Гадрута, и других населенных пунктов четко заявил, что будут поражать военные мишени, которые могут находиться близ гражданских объектов. Но, вам плевать и на ваше население. И все это очевидно делаете, чтобы подготовить провокацию", - написал Ованнисян.