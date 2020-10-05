Понедельник, 5 Октября 2020 13:57

АрмИнфо.Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде сообщил "о плане прекращения конфликта между Азербайджаном и Арменией", говоря о готовности Тегерана способствовать урегулированию карабахского конфликта так скоро, как возможно.

"План прекращения конфликта, подготовленный Ираном, предусматривает сохранение территориальной целостности Азербайджана, вывод военных сил из страны и начало переговоров", - отметил он, передает ИРНА.