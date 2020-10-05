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АрмИнфо.Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде сообщил "о плане прекращения конфликта между Азербайджаном и Арменией", говоря о готовности Тегерана способствовать урегулированию карабахского конфликта так скоро, как возможно.
"План прекращения конфликта, подготовленный Ираном, предусматривает сохранение территориальной целостности Азербайджана, вывод военных сил из страны и начало переговоров", - отметил он, передает ИРНА.
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|Թող մեր զինվորը չմեռնի:
|Генсек НАТО: Военного решения проблемы в Карабахе не существует
|У Пескова нет данных о севшем в Ереване самолете авиаотряда "Россия"
|Армия обороны Арцаха нанесла ответные удары по Азербайджану
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